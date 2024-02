Treinador afirma que pausa na carreira de Adesanya chegou ao fim: "Pronto para voltar"

Ao que tudo indica, a volta de Israel Adesanya ao octógono do UFC está cada vez mais próxima. É o que garante Eugene Bareman. Em entrevista à 'Combat TV', o treinador principal do nigeriano na 'City Kickboxing' afirmou que a pausa na carreira do ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate, de fato, chegou ao fim.

Em outubro do ano passado, pouco depois de ser destronado do posto de campeão dos médios do UFC por Sean Strickland, Adesanya comunicou seu afastamento por tempo indeterminado. A notícia pegou os fãs do lutador africano de surpresa, mas, recentemente, o próprio 'Izzy' e sua equipe já indicavam que o período sabático estaria próximo de acabar.

"Izzy está de volta aos treinos, ele está de volta ao trabalho. Nós estamos treinando só para o caso de haver uma eventualidade de uma luta. Estamos deixando ele em forma e ele está se preparando para pegar uma potencial data (de luta) caso uma surja. Ele concluiu seu pequeno hiato e está pronto para voltar. Então, apenas nos dê uma data, nos dê um oponente e ele vai aparecer pronto para lutar", afirmou o treinador.