Topuria minimiza possível luta contra O'Malley e zomba de Pimblett

Ilia Topuria é o desafiante ao título do peso-pena (66 kg) do UFC, mas já se comporta como campeão. Neste sábado (17), na Califórnia (EUA), o georgiano disputa a maior luta de sua carreira contra Alexander Volkanovski, que domina a divisão, mas vai além e, caso vença, mostra que será bem criterioso em relação ao próximo adversário. Tanto que 'El Matador' já rejeitou colocar o cinturão da categoria em jogo contra Brian Ortega, Max Holloway e Yair Rodríguez e, agora, disparou contra dois atletas populares da empresa.

Ao site 'MMA Fighting', Topuria minimizou uma possível luta contra Sean O'Malley e zombou de Paddy Pimblett. Recentemente, o americano, campeão do peso-galo (61 kg), expressou o interesse em subir de categoria, se o georgiano destronar Volkanovski, e até o elogiou. Contudo, 'El Matador' ressalta que 'Sugar' tem muito a fazer na própria divisão, antes de procurá-lo. Bastante vocal, Ilia escancara sua aversão por Pimblett e detona suas atuações no peso-leve (70 kg) e seu nível de habilidade. Vale pontuar que, em 2022, os atletas discutiram e quase brigaram nos bastidores de um evento do UFC.

"O'Malley tem muito a provar nos galos. Ele vai lutar com o número seis, que lhe deu uma surra no passado. Não acho que ele vence Vera. Se vencer, tem muito a provar. Muito dinheiro? Com Paddy? Não. Quem se importa com ele? Encaro cada luta como um profissional. Vejo todos os meus adversários como profissionais, mas com ele é pessoal. Se eu o encontrar no supermercado, o esmagarei ali mesmo. Paddy nem está ranqueado. Você assistiu a última luta dele? Foi constrangedora. O nível que ele mostrou naquela luta é constrangedor. Ele parecia um iniciante", declarou o lutador.