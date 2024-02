Pezão expressa desejo de disputar revanche contra Lewis após UFC 298: "Golpe de sorte"

Neste sábado (17), na Califórnia (EUA), Marcos Rogério de Lima busca recuperação no peso-pesado. No UFC 298, o brasileiro encara o nocauteador Justin Tafa, mas, apesar de respeitá-lo, não esconde o incômodo com o resultado de sua última luta. Em julho, 'Pezão' foi nocauteado de forma brutal e rápida por Derrick Lewis.

Como a derrota em 33 segundos encerrou sua sequência de duas vitórias, o brasileiro, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, já expressou o desejo de disputar uma revanche com o carrasco na sequência, em caso de vitória no UFC 298. Na ocasião, 'Pezão' foi surpreendido por uma joelhada voadora de Lewis, caiu imediatamente e não resistiu aos socos dele. Mas, mesmo com o duro revés, o atleta garantiu que a história da luta contra o americano seria diferente se o golpe não tivesse entrado e, para provar seu ponto, passou a buscar 'vingança'.

"Acho que vencendo bem, fico top-15 e com certeza a luta que tenho a buscar é contra o Lewis. É uma história que não terminou. As pessoas viram pouco e esperavam muito da luta. Para ele foi ótimo, mas para mim foi horrível. A luta em si foi uma vírgula e não um ponto final. Ainda me vejo na melhor fase mesmo vindo de derrota. Sendo do jeito que foi, acho que é até mais confortável. Foi um golpe de sorte. Onde tem aprendizado não tem derrota. Eu estava com muita vontade e fui para cima com tudo. Pensei que ele fosse jogar um superman punch, mas jogou a joelhada. É seguir trabalhando, porque com certeza estou na minha melhor fase", declarou o atleta.