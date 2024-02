Mackenzie Dern cita lições aprendidas com derrota e promete volta do 'estilo Khabib'

Em novembro do ano passado, Mackenzie Dern sofreu sua primeira derrota por nocaute na carreira, ao ser superada pela ex-campeã peso-palha (52 kg) Jéssica 'Bate-Estaca'. Três meses depois, a faixa-preta de jiu-jitsu retorna ao octógono mais famoso do mundo, mais uma vez contra uma brasileira, a paraense Amanda Lemos, no card do UFC 298, em Anaheim, na Califórnia (EUA), e garante ter aprendido lições importantes com o último revés.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Mackenzie citou os erros cometidos no seu último confronto e prometeu corrigi-los. Um dos pontos enfatizados pela americana que representa o Brasil no UFC é a importância de voltar a apresentar a mesma forma de lutar que a caracterizou desde o início de sua carreira no MMA, o qual a própria definiu como "estilo Khabib", em referência ao russo Khabib Nurmagomedov, ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate.

"Eu senti dois erros. O 1º não é necessariamente um erro. Eu entrei nessa estratégia de fazer ela andar para frente, para eu entrar na queda com mais facilidade. Mas eu sabia também que - por ela estar vindo de três derrotas e ser experiente - era muito provável que o corner dela falasse: 'Vamos com calma'. E foi o que aconteceu. Eu estava querendo frustrá-la para ela vir para frente. Esse não foi necessariamente um erro, foi mais quem vai errar primeiro. Mas eu vejo que meu estilo é ir para frente. É um pouco mais parecido com Khabib - nem ligar como é a trocação, só vai. Acho que tenho que manter meu estilo, indo para frente sempre, fazendo as pessoas andar para trás", analisou Dern.