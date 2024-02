Ian Machado Garry rasga elogios para Charles do Bronxs, Diego Lima e Demian Maia

Ao mesmo tempo que Ian Machado Garry é talentoso, também é um dos lutadores mais polêmicos da atualidade. De todo modo, o irlandês encontrou paz no Brasil, já que treinou na equipe 'Chute Boxe Diego Lima' para a luta contra Geoff Neal, programada para acontecer neste sábado (17), na Califórnia (EUA). Inclusive, no período que passou em São Paulo, 'The Future' se aproximou de importantes representantes do país no MMA.

Não à toa, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Garry, ao ser perguntado o que pensa a respeito de Charles Oliveira, Demian Maia e Diego Lima, expressa toda sua admiração e gratidão pelo trio. De acordo com o 'Novo Conor McGregor', os brasileiros em questão são diferenciados em âmbito pessoal e profissional. Vale pontuar que o irlandês treinou com o ex-campeão do peso-leve (70 kg) do UFC sob as orientações do renomado treinador e também procurou o especialista em jiu-jitsu para aprimorar seu grappling.

"Charles é iluminado. Diego é um dos melhores homens que conheci do ponto de vista do cuidado. O que ele fez para as pessoas ao seu redor, esse homem tem o maior coração que já conheci. Demian tem o melhor jiu-jitsu do mundo", declarou o lutador.