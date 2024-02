Família Topuria em peso! Ilia confirma contratação do irmão pelo UFC

A família Topuria será representada por mais um membro no UFC. Neste sábado (17), na Califórnia (EUA), Ilia pode ser campeão do peso-pena (66 kg) da companhia, caso vença Alexander Volkanovski, e vai ainda mais empolgado rumo ao seu objetivo. Em entrevista à 'ESPN' americana, 'El Matador' confirmou que a empresa contratou seu irmão mais velho, Alexsandre.

E, de acordo com Ilia, a nova aposta do UFC tem tudo para ir bem e repetir seu sucesso no octógono. Inclusive, Alexsandre fez parte do camp do irmão, sendo um dos responsáveis por refinar suas habilidades para a aguardada luta contra Volkanovski. A informação não chega a surpreender, já que, historicamente, a organização costuma contratar amigos e familiares dos seus principais destaques.

"Ele também se tornará campeão do UFC. Ele é muito bom e muito talentoso. Ele é bom em qualquer área: no chão, no wrestling, na trocação. Eles vão gostar do estilo dele. Eu estarei no corner dele e ele está no meu corner o tempo todo. Ele deve estrear em breve. Talvez um mês depois da minha luta, algo assim. Ele está pronto, confie em mim", declarou o desafiante ao cinturão do UFC.