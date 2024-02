Borrachinha apimenta rivalidade com Werdum após provocações: "Não é relevante"

Neste sábado (17), na Califórnia (EUA), Paulo Costa será visto em ação contra Robert Whittaker, em importante luta válida pelo peso-médio (84 kg) do UFC, mas reserva seu 'trash talk' para um profissional diferente e brasileiro. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), 'Borrachinha', ao responder o que pensa sobre certos lutadores, apimenta a rivalidade com o veterano Fabrício Werdum.

De acordo com o mineiro, o ex-campeão do peso-pesado do UFC, de 46 anos, perdeu importância no cenário do MMA, mesmo sendo dono de feitos na modalidade. E o posicionamento de 'Borrachinha' sobre Werdum não surpreende. Em seu podcast, 'Vai Cavalo' constantemente pergunta para os convidados se Paulo é 'Dos nossos ou c*** de cachorro' e lança algumas provocações e críticas para ele. Agora, o atleta 'deu o troco' em Fabrício.

"Whittaker é bom lutador. Chimaev é bom, mas imaturo. Strickland é bom, mas imaturo. Borralho é bom lutador. Du Plessis é bom lutador. Covington é ótimo lutador. Eu não tenho opinião sobre Werdum. Ele não é mais relevante, não está lutando. Foi um bom lutador, mas, hoje em dia, não é mais relevante", declarou o ex-desafiante ao cinturão do UFC.