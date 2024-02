Novo castigo? Strickland aceita desafio de influenciador para realizar sessão de sparring

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 32 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do UFC e, até o momento, venceu 28 lutas e perdeu seis vezes. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov e Uriah Hall.

You all wanna see a dead body??? God this is the only thing I've ever wanted.... Please please I never ask you for anything..... please!!! pic.twitter.com/nF7FFrMMDl

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) February 12, 2024