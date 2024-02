Durinho minimiza importância de possível luta contra Covington: "Está acabado"

Quarto colocado no ranking dos meio-médios (77 kg) do UFC, Gilbert Burns vai enfrentar Jack Della Maddalena, em março, na Flórida (EUA), e busca a vitória para se recuperar da derrota sofrida em maio e, consequentemente, se aproximar de disputar o cinturão novamente. Caso o brasileiro vença o número 11 da categoria, é provável que tenha que realizar mais um combate antes de encarar o campeão e, em seus olhos, um nome perde força.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The AllStar', 'Durinho' minimizou a importância de uma possível luta contra Colby Covington. Após ser controlado por Leon Edwards, campeão do UFC, o 'bad boy' mencionou o brasileiro como um de seus alvos e o atacou. Contudo, ao ver a facilidade com que o americano foi derrotado, Gilbert questionou o que teria a ganhar o enfrentando. Curiosamente, no passado, o atleta desafiou 'Chaos' de forma constante, mas foi recusado todas as vezes. Agora, é o niteroiense que está na frente de Colby no ranking da divisão.

"Eu vi algumas coisas de Covington dizendo que poderia lutar contra Garry ou comigo. Essa luta ainda é relevante? O jeito como ele apareceu, dois anos sem lutar, não sei. Nem estou pensando nesse cara. Eu o desafiei tantas vezes. Ele teve tantas oportunidades de lutar comigo. Agora, meu foco está em Jack. Depois, veremos, mas não estou pensando em nada além dele. Esse cara vem com muita fome. Só acho que Edwards venceu Covington tão fácil, que ele está acabado. Ele nunca mais lutará pelo cinturão. Então, por que lutar com ele?", declarou o atleta.