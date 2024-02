Dana White mostra incômodo após Strickland discutir com cantor

Na última sexta-feira (9), em Las Vegas (EUA), Sean Strickland deu trabalho. Na parte da noite, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) compareceu a um evento do 'Power Slap', liga de tapa na cara presidida por Dana White, e, nos bastidores, discutiu com o cantor 'Machine Gun Kelly'. Ao tomar conhecimento de mais uma polêmica protagonizada por 'Tarzan', o cartola não deixou o episódio passar batido.

Na coletiva de imprensa pós-show, Dana escancarou seu incômodo com a situação ao fechar os olhos e não se mostrou nada surpreso. De acordo com o promotor de eventos, Strickland representa ser uma ameaça ao se deparar com pessoas de fora do seu círculo social. Vale pontuar que o próprio 'bad boy' revelou evitar sair em público justamente para ficar longe de confusões.

"Você não pode colocar Strickland perto de nenhum outro ser humano. Não tem nada a ver com Machine Gun Kelly. É sobre humanos", declarou o cartola.