Sucesso! Alex Poatan recebe carinho dos fãs na Geórgia; veja

Depois de fazer um tour pelo Reino Unido, agora, Alex Pereira realiza compromissos profissionais na Geórgia. E, na Europa, o brasileiro pôde ver que seu sucesso no UFC elevou sua fama a outro patamar. Tanto que, em um recente registro disponibilizado por Plinio Cruz, seu treinador, 'Poatan' é cercado e aclamado por um grupo de fãs (veja abaixo ou clique aqui).

Na saída de um estabelecimento, o campeão dos meio-pesados do UFC e sua equipe se depararam com o grupo de fãs, que gritava seu bordão 'Chama'. Feliz com a reação dos admiradores, 'Poatan' foi solicito e fez a alegria deles, os cumprimentando e posando para fotos. Vale pontuar que o brasileiro já havia feito sucesso em sua passagem pelo Canadá, em janeiro.

Registro de 'Poatan' no UFC

Alex Pereira, de 36 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados, em sua sétima aparição na liga. No Ultimate desde 2021, o brasileiro venceu lutadores de MMA renomados como Jan Blachowicz, Jiri Prochazka, Israel Adesanya e Sean Strickland.