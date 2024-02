Robocop celebra boa fase e visa voos maiores no UFC: "Pertenço ao top-15"

Integrante do peso-médio (84 kg), Gregory Rodrigues vive bom momento na carreira. No UFC Vegas (86), evento realizado no último sábado (10), o brasileiro venceu uma luta difícil contra Brad Tavares, por nocaute no terceiro round, emplacando assim a segunda vitória seguida. Dessa forma, 'Robocop' igualou sua melhor sequência na organização e ganhou confiança para ir além.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (veja abaixo ou clique aqui), o atleta escancarou sua felicidade com a atual fase no UFC e garantiu ter qualidade suficiente para integrar o top-15 do peso-médio. Não à toa, 'Robocop' manifestou o interesse em enfrentar atletas ranqueados na sequência justamente para provar para a companhia e para os fãs sua qualidade. Confiante no nível de suas habilidades, o brasileiro pontua que é apenas uma questão de tempo para ser classificado como um dos melhores lutadores da categoria.

"Foi uma grande noite, uma luta duríssima. Tavares é muito experiente, era uma luta que já esperava. Quero grandes desafios, mas estou me tornando um grande desafio para esses caras. Queria passar por isso, pedi para o UFC colocar o Tavares no meu caminho para abrir as portas para o meu objetivo, que é ser campeão. Tenho oito lutas no UFC, as seis vitórias foram grandes, acabei com a maioria das lutas. Acredito que pertenço ao top-15 e é questão de tempo para ver o que o UFC vai me oferecer. Quero pegar alguém no top-15, no top-10. Quero fazer mais duas lutas esse ano. Acredito que marquei minha bandeira no UFC com essa luta contra o Tavares. Sempre faço grandes lutas, nunca deixo a desejar, estou pronto para tudo. Acho que isso agrada muito o UFC e o público", declarou o atleta.