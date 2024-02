Topuria rejeita dar chance de título para Holloway, Ortega e Yair no UFC

Ilia Topuria é o desafiante ao título do peso-pena (66 kg) do UFC de Alexander Volkanovski, na luta que acontece no dia 17 de fevereiro, na Califórnia (EUA), mas já fala como campeão da categoria. Confiante, o georgiano, ao projetar o futuro da divisão, adianta que vai dificultar o caminho dos grandes nomes dela, que buscam alcançar o topo.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Topuria informa que não faz parte dos seus planos permitir que Brian Ortega, Max Holloway e Yair Rodriguez disputem novamente o cinturão do peso-pena do UFC e afirma que o trio não possui mais serventia. A postura do georgiano é um tanto quanto surpreendente, já que os atletas têm história na categoria. Nela, Holloway foi campeão, Yair conquistou a cinta interina e Ortega disputou duas vezes o título linear. Contudo, apesar do 'veto' de 'El Matador' aos lutadores, quem decide o futuro da divisão é a companhia.

"Como? Vou bater no cara que deu uma surra nele três vezes. Como? Não faz sentido. Holloway, Yair, Ortega, todos eles podem se aposentar. Nunca vou dar a eles a chance de lutar pelo título. Para ser honesto, não sei quem será o próximo. O UFC sabe disso melhor do que eu, mas não acho que vai oferecer para Holloway ou para os nomes que falei. Veremos. Estou completamente focado na minha próxima luta e veremos o que o futuro reserva para mim", declarou o lutador.