Rodolfo Vieira e Carlos Prates faturam bônus de R$ 250 mil por 'Performance da Noite' no UFC Vegas 86

Rodolfo Vieira e Carlos Prates podem comemorar à vontade (veja abaixo ou clique aqui e aqui). No UFC Vegas 86, evento realizado neste sábado (10), o especialista em jiu-jitsu e o estreante na organização, além de vencerem suas respectivas lutas, levaram para a casa o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, cada um recebeu um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 250 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do evento. No show, Rodolfo teve uma atuação segura e finalizou Armen Petrosyan no primeiro round. Dessa forma, o especialista em jiu-jitsu emplacou a segunda vitória seguida no peso-médio (84 kg) do UFC. Já Carlos teve trabalho, mas mostrou resiliência e todo seu poder ao nocautear Trevin Giles no segundo round, em luta válida pelos meio-médios (77 kg).

Outros bônus de 'Performance da Noite'

Além dos brasileiros, Dan Ige e Bogdan Guskov também se destacaram no UFC Vegas 86. Pelo peso-pena (66 kg), Ige não teve dificuldade e nocauteou Andre Fili no primeiro round, defendendo assim sua 13ª posição no ranking. Nos meio-pesados (93 kg), Guskov não tomou conhecimento de Zac Pauga e venceu pela primeira vez na companhia, ao nocautear no assalto inicial.