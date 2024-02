Obra de arte! Vincent van Gogh nocauteia oponente com joelhada brutal; veja

Pintor de fama mundial, Vincent van Gogh também tem sua versão no MMA. No dia 3 de fevereiro, na República Dominicana, o lutador enfrentou Yeison Bayona pelo 'Fighting Force' e aplicou um nocaute brutal. O atleta 'apagou' o adversário ao acertar uma joelhada em cheio em seu rosto no início do primeiro round.

Motivado a brindar seus fãs com uma obra de arte no cage, Van Gogh mostrou toda sua qualidade na trocação, seu ponto forte no MMA, e encerrou a luta em pouco mais de um minuto. Técnico e preciso, o atleta abalou Bayona com cruzado e um upper.

Atento aos movimentos do adversário, Vincent, vendo o mesmo indo em sua direção, aplicou uma joelhada brutal. O impacto do golpe foi tão forte, que Yeison desabou na hora.