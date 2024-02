Moicano desafia rivais e cobra UFC durante transmissão de evento; veja

Registro de 'Moicano' no MMA

Renato Carneiro, de 34 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro ocupa a 13ª posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 18 vitórias, sendo dez por finalização, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober e Jeremy Stephens.

