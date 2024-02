Jon Jones revela convite da alta cúpula do Ultimate para liderar o UFC 300

Originalmente, Jon Jones colocaria seu cinturão do peso-pesado em jogo pela primeira vez contra Stipe Miocic, em novembro, mas uma grave lesão no ombro sofrida em um treino o tirou de combate. Portanto, o americano segue afastado em recuperação. Mas, mesmo tendo um prazo médio de recuperação de oito meses, 'Bones', em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Submission Radio', revelou que foi procurado pela alta cúpula da companhia para liderar o UFC 300, aguardado show programado para acontecer em abril, em Las Vegas (EUA).

Até o momento, o UFC 300 segue com a luta principal sendo um mistério e deixa os fãs um tanto quanto frustrados. Justamente por ser uma atração grandiosa, a expectativa da comunidade do MMA é que o 'main event' seja algo de proporção histórica. Portanto, Jones, classificado por muitos como o maior lutador da história da modalidade, combinaria com tal posição. No entanto, o americano informa que dificilmente estará 100% recuperado da lesão para voltar a lutar em maio e deixa claro que não vai apressar sua reabilitação.

"Recebi uma ligação de Hunter Campbell, um dos principais advogados do UFC, e ele disse, 'Jon, sei que faltam apenas nove semanas, mas se houver alguma chance de você estar se sentindo bem, seria uma notícia incrível para a comunidade você estar voltando e sendo a luta principal de um dos maiores eventos de todos os tempos'. Mas, por mais honrado que eu esteja pela oportunidade, simplesmente não acho que estarei pronto. Eu simplesmente não acho. Estou envelhecendo e só me restam mais alguns eventos. Quero dar tudo de mim para esses eventos e ter certeza de que voltarei 100%", declarou o campeão do UFC.