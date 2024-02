Hermansson impede ascensão de Pyfer ao vencer na luta principal do UFC Vegas 86

A luta

Especialista na trocação, Pyfer acertou cruzados no rosto do adversário com segundos de luta. Desconfortável no octógono, Hermansson não conseguiu achar a distância na luta e apostou nos chutes para afastar o americano. Confiante, Pyfer seguiu desferindo potentes socos no veterano. Rápido e poderoso, o americano abalou 'The Joker' com um direto.

No segundo round, Pyfer seguiu no ataque. Cauteloso, Hermansson buscou a queda, mas não teve sucesso. Em seguida, o americano machucou o oponente com seu arsenal de golpes. Aos poucos, Hermansson ganhou confiança ao acertar jabs e chutes no adversário.

No terceiro assalto, Hermansson começou melhor e acertou mais o americano do que foi tocado. Na base dos jabs e diretos, o sueco deixou o oponente desconfortável. Em situação delicada, Pyfer tentou aplicar duas quedas no veterano, mas não conseguiu derrubá-lo. Mais inteiro fisicamente, o sueco acertou uma sequência de joelhada com direto no rival. Na reta final do terceiro round Pyfer avançou e levou perigo ao adversário com três bons socos.

Na quarta parcial, Hermansson machucou o americano com chutes baixos. Já Pyfer avançou no octógono e conseguiu levar o sueco para a grade. Na trocação, Hermansson, mesmo recuando, acertou mais golpes no americano. Frustrado em pé, Pyfer novamente buscou o grappling contra o veterano, mas sem sucesso. Afiado, o sueco distribuiu jabs no oponente, pontuando no duelo.

No último assalto, Pyfer voltou a acertar bons socos no rosto do sueco. Por sua vez, Hermansson seguiu distribuindo jabs e chutes baixos no americano. Inteiro fisicamente, o veterano derrubou o rival com facilidade. No solo, Hermansson, especialista em jiu-jisu, controlou Pyfer e venceu por decisão unânime.