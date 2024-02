Em boa fase, Rodolfo Vieira revela os detalhes de sua vitória no UFC Vegas 86

Rodolfo Vieira fez o dever de casa no UFC Vegas 86. No evento realizado no último sábado (10), o especialista em jiu-jitsu esbanjou qualidade no solo e finalizou Armen Petrosyan com facilidade no primeiro round. Sendo assim, brasileiro emplacou a segunda vitória seguida no peso-médio (84 kg) da companhia e abriu o jogo sobre seu novo triunfo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (veja abaixo ou clique aqui), Rodolfo, visivelmente feliz com o resultado, detalha sua vitória por katagatame, posição que é sua especialidade. Vale pontuar que, das nove finalizações que o brasileiro aplicou no MMA, cinco foram através de tal golpe. Curiosamente, mesmo sendo um faixa-preta de jiu-jitsu renomado, o atleta segue humilde, com os pés no chão, e garante que ainda pode melhorar para ser mais 'mortal' no solo.

"Eu treino de tudo, katagatane, o mata-leão também é uma posição forte minha. O katagatame é um golpe muito seguro. Você está por cima, então é muito fácil e se der errado você ainda está por cima. Meu jiu-jitsu sempre foi muito básico desde a época que eu competia. No MMA, tive que simplificar ele ainda mais e treinar muito os fundamentos como controle, montada, pegada de costas. Treino bastante baseado nisso para melhorar cada vez mais", declarou o lutador.