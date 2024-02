Carlos Prates desafia Ponzinibbio para lutar no Brasil após vencer estreia no UFC

Carlos Prates chegou com tudo ao UFC. No último sábado (10), em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrentou Trevin Giles em sua estreia e nocauteou no segundo round. Empolgado por conta do triunfo, o atleta abriu o jogo e revelou o próximo passo que gostaria de dar na maior organização de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (veja abaixo ou clique aqui), Prates expressou o interesse em enfrentar Santiago Ponzinibbio e se colocou à disposição para voltar a competir no evento do UFC programado para acontecer no Rio de Janeiro, em maio. Como visa crescer nos meio-médios (77 kg), o atleta classifica o argentino, que vem de derrota, como um adversário de boa reputação, mas, ao mesmo tempo, acessível. Caso não consiga tal duelo, o brasileiro também desafia Joaquin Buckley, striker assim como ele.

"Quando lutei no Contender, Dana White falou que se eu quisesse lutar no Brasil, eu poderia, mas não me deixaram. Não sei o motivo de não terem me dado a luta no Brasil. Agora, quero lutar no Rio de Janeiro. Seria da hora contra o Ponzinibbio, uma boa luta, Buckley é um bom nome também, caras que não são ranqueados, mas são bons nomes, que eu poderia dar dois, três passos para cima", declarou o lutador.