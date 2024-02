Veterano impõe condição para marcar sua próxima luta no UFC

Com duas dezenas de lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo, o veterano Anthony Smith parece ter consciência que se encontra na reta final de sua carreira. Talvez por isso, o lutador do UFC, de 35 anos, tenha algumas exigências antes de agendar seu próximo compromisso pela organização.

Em recente episódio do podcast 'Believe You Me', 'Lionheart', como é conhecido, analisou seu atual momento e suas aspirações para o futuro de sua carreira. Ex-desafiante ao cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, Smith - apesar de ainda fazer parte do top 10 da categoria - não parece mais tão preocupado com o ranking, e impõe uma condição para aceitar seu próximo combate na liga: um confronto que seja potencialmente empolgante.

"Eu tenho tentado mudar minha mentalidade um pouco, e tem algumas coisas que importam. O nome não importa de verdade - como eu me sinto sobre isso é o que vale. Eu quero algo que seja empolgante. E talvez na divisão não faça sentido, não sei. Não ligo se eles estão ou não ranqueados, se estão ranqueados no topo. Eu não ligo quem seja. Tem que ser algo que eu julgo ser divertido. E eu sei que isso é burro, mas quando eu ouço o nome, eu quero que ele seja empolgante. Quero que seja: 'Oh, isso seria divertido'. O momento - eu estou menos preocupado com isso. Maio ou junho", analisou Smith.