Veterano do UFC menciona McGregor e Chandler como rivais ideais em retorno ao MMA

Kevin Lee pensa grande em seu retorno ao MMA. O americano, que tinha se aposentado do MMA após ser finalizado por Rinat Fakhretdinov em 55 segundos, em luta realizada em julho, em Las Vegas (EUA), anunciou sua volta à competição em janeiro, ignorou a má fase na carreira e colocou em sua mira lutadores renomados.

Tanto que, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'MiddleEasy', 'The Motown Phenom' mencionou Conor McGregor e Michael Chandler como adversários ideais em seu retorno ao MMA. É bem verdade que, com três derrotas nos últimos quatro combates disputados, o atleta vê a chance de realizar grandes lutas no peso-leve (70 kg) ou nos meio-médios (77 kg) diminuir. De todo modo, Lee garante estar motivado para dar a volta por cima na carreira e vencer lutadores importantes.

"Há algumas lutas ótimas nas quais estou interessado. Ferguson, talvez o vencedor ou o perdedor de McGregor vs Chandler. Sinceramente, não estou muito focado nos adversários neste momento. Acho que tenho um longo caminho pela frente no que diz respeito a ficar saudável. Dois, entrar em forma, e três, assinar um contrato. Então talvez possamos olhar a localização e depois falar sobre os adversários. Então, ainda estou longe de pensar nos adversários", declarou o lutador.