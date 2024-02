Thiago Marreta relembra passado de treinos com Yoel Romero: "Era o ajudante dele"

Confronto de estilos

Com a experiência de quem já dividiu os tatames com Romero em algumas oportunidades, Thiago projeta um clássico confronto de estilos opostos no octógono. Sendo assim, o brasileiro - que possui como carro-chefe a trocação e a luta em pé - indica que o competidor que conseguir manter o duelo no seu respectivo setor, tende a levar vantagem. Apesar de perigoso em pé, o 'Soldado de Deus' tem base no wrestling - modalidade em que foi medalhista olímpico de prata, em 2000.

"Muito feliz em estar nesse primeiro evento do ano: PFL vs Bellator, campeões contra campeões. Lutar contra o Yoel Romero, que é uma lenda do esporte. Um desafiante ao título, assim como eu. É uma luta que me deixa animado e tenho certeza que o público também gostou muito desse casamento. (...) Não tem mistério. Ele é um wrestler olímpico. Não vou ficar trocando wrestling com ele, todo mundo sabe que sou striker, gosto de manter a luta em pé. Ele gosta de trocar também, mas tem esse diferencial, o wrestling, é um atleta olímpico. Cada um vai tentar levar a luta onde é melhor para si", explicou Thiago.

Ex-parceiros de treinos, Romero e Marreta mediram forças no dia 24 de fevereiro, na Arábia Saudita. O megaevento também conta com disputas entre campeões da PFL e Bellator, com destaque para Renan 'Problema' vs Ryan Bader e Patrício 'Pitbull' vs Jesus Pinedo.