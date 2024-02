Cartão de visita! Carlos Prates mira repetir estreia impactante de Spider e Adesanya no UFC

Em suas primeiras lutas oficiais no Ultimate, em 2006 e 2018, respectivamente, os ex-campeões dos pesos-médios (84 kg) Anderson Silva e Israel Adesanya venceram por nocaute e deram um belo 'cartão de visitas' para os fãs sobre seus potenciais dentro da empresa. Neste sábado (10), no UFC Vegas 86, outro atleta busca repetir o mesmo impacto em sua estreia na principal liga de MMA do mundo: Carlos Prates.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro que, assim como 'Spider' e 'Izzy' tem na trocação o seu ponto forte, destacou que planeja vencer por nocaute para tentar criar um 'hype' ao redor de seu nome. 'Carlão', como é conhecido, compete na divisão dos meio-médios (77 kg) e medirá forças contra o experiente Trevin Giles em seu debute na empresa presidida por Dana White.

"Com certeza o cartão de visitas (no UFC) vai ser o nocaute. Quero deixar esse nocaute aí. Quero ser lembrado como um dos melhores strikers da parada. Quando o Adesanya estreou, todo mundo já sabia que ele era um cara diferenciado. Quando o Anderson (Silva) estreou, todos já sabiam que ele era diferenciado. Eu quero fazer isso na categoria dos 77 kg. Ir lá, nocautear para todo mundo já falar: 'Esse cara aí está no hype mesmo, ele é diferente' É embaçado (risos)", projetou Prates.