Campeã descarta chance de Kayla Harrison 'furar fila' por luta de título no UFC

Recém-coroada como nova campeã peso-galo (61 kg) do UFC, Raquel Pennington não parece disposta a aceitar que suas rivais de divisão 'furem a fila' por uma disputa de cinturão em seu reinado. Principalmente a mais nova contratação do Ultimate Kayla Harrison, que chegou credenciada por dois títulos de temporada na PFL, onde se tornou a principal estrela da liga.

Em entrevista ao 'The MMA Hour', Pennington rechaçou a possibilidade de conceder à Kayla Harrison a chance de disputar seu cinturão sem que a judoca faça por merecer dentro do octógono do UFC. Para a campeã, existem muitas atletas com anos de serviços prestados à divisão que, por mérito, deveriam ser consideradas antes da ex-PFL pelo posto de desafiante ao título.

"Tudo pode mudar. Eu não sou contra isso (defender o título contra Kayla), mas ao mesmo tempo, eu não acho isso justo. Estou falando em nome de todo mundo porque eu tenho sido essa atleta há muito tempo. Nada nunca foi entregue a mim. Tive que trabalhar de forma muito dura meu caminho para o topo, várias e várias vezes. Então, isso realmente me frustra quando outros atletas chegam e, do nada, eles furam a fila. Tem muitos atletas que estão aqui, eles estão aqui há muito tempo, se matando de trabalhar todos os dias, sofrendo através de cada luta e construindo coisas para si mesmos para trabalhar seu caminho para essa mesma oportunidade. Sinto que ela não merece furar a fila só porque tem um grande nome", ponderou Raquel.