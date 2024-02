Caio Borralho promete vitória por nocaute contra Paul Craig no UFC Rio: "Ele já está morto"

Em cinco lutas disputadas no Ultimate, Caio Borralho segue invicto - retrospecto que, enfim, o alçou ao top 15 da categoria dos pesos-médios (84 kg). Mas em seu próximo compromisso na organização, o brasileiro busca um feito inédito até então na empresa: vencer por nocaute. Sendo assim, o escocês Paul Craig, que enfrenta 'The Natural' no UFC Rio, no dia 4 de maio, pode estar em apuros caso o atleta da 'The Fighting Nerds' cumpra sua promessa.

Presente em Las Vegas (EUA) para auxiliar sua companheira de equipe Bruna Brasil, que entra em ação neste sábado (10), Borralho admitiu, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que o nocaute em sua próxima aparição virou uma espécie de mantra em sua cabeça. Disposto a não só vencer mas também a dar show em um evento numerado em seu país natal, Caio projeta um desfecho brutal para Paul Craig - atual número 12 do ranking até 84 kg.

"O Paul Craig é um cara mais do chão, que vou conseguir trocar um pouco mais, meu objetivo nessa luta não é só vencer, e sim nocautear o Paul Craig, levar o bônus. Fazendo isso em um card numerado, em casa, acho que isso vai explodir muito (...) Ele era o único meio disponível ali do top 15, a gente exigiu que fosse um ranqueado (...) O Paul Craig já está praticamente mapeado, já acompanho ele de outras lutas. Um cara que tem um chão incrível, muitas finalizações (...) Mas meu plano é manter a luta em pé e nocautear ele, é isso que vai acontecer. Ele já está morto e nem sabe (risos). Ele vai cair nos meus pés. O mantra desse camp é: 'Eu vou nocautear o Paul Craig'. Não quero mais só vencer, já provei que posso vencer a luta que eu quiser contra quem quiser. Agora vou mostrar que sou nocauteador, finalizador e um cara que dá show para o público", prometeu Caio.