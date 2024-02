Volkanovski revela que bebeu todos os dias antes de revanche contra Makhachev

Ao que parece, a dura derrota para Islam Makhachev na revanche realizada em outubro, em Abu Dhabi (EAU), vai atormentar Alexander Volkanovski por um bom tempo. Tudo porque, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'FREESTYLEBENDER', de Israel Adesanya, o campeão do peso-pena (66 kg) do UFC revelou que bebia todos os dias antes de disputar o cinturão do peso-leve (70 kg) pela segunda vez.

É bem verdade que Volkanovski foi pego de surpresa na ocasião. Originalmente, Makhachev enfrentaria Charles Oliveira, mas, como este sofreu um corte no supercílio durante um treino, o duelo caiu. Convidado pelo UFC para assumir a luta faltando pouco tempo, o australiano abraçou a oportunidade, mas admitiu que não apresentava condição ideal para competir, pois, além de não ser possível realizar um camp completo para o compromisso, estava visivelmente 'desleixado'. Vale pontuar que, em fevereiro de 2023, 'The Great', em perfeito estado físico, mental e técnico, perdeu para o russo em uma batalha, mas, na revanche, foi nocauteado no primeiro round.

"Sou conhecido por ser disciplinado o ano todo, 24 horas por dia, sete dias por semana, mas simplesmente não fui disciplinado nessa época. Fiquei muito desapontado. Fiquei mais chateado com quem eu era nos meses que antecederam isso. Bebi todos os dias durante três ou quatro semanas. Isso é inédito para mim, nunca fiz isso, mas pensei, 'Ah, não estou treinando muito', teve a cirurgia e apenas estava ajudando nas tarefas de casa. Pensei, 'Tudo bem, vou tomar alguns drinks aqui', mesmo assim eu pensava, 'Cara, isso tem que parar'. Eu estava dizendo isso no dia anterior, quando recebi a ligação. Eu pesava 83 quilos naquele dia. Os caras da academia estavam rindo, porque nunca estive tão pesado", declarou o lutador.