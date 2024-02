Topuria projeta luta contra Conor McGregor no estádio do Real Madrid

Uma das maiores promessas do MMA, Ilia Topuria se prepara para realizar a luta mais importante de sua carreira. No dia 17 de fevereiro, na Califórnia, o atleta disputará o título do peso-pena (66 kg) do UFC contra o campeão Alexander Volkanovski, mas já pensa além e projeta um compromisso grandioso, em um palco histórico.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'El Matador', que garante que passará fácil por The Great', revela que seu próximo alvo será Conor McGregor e que tal luta pode acontecer no UFC Espanha, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. É bem verdade que a organização nunca realizou um evento no país, mas Dana White, presidente dela, já informou ter planos de visitá-lo. Caso o duelo contra 'Notorious' fique só em sua imaginação, Topuria, se conseguir destronar Volkanovski no peso-pena, expressa o interesse em realizar a primeira defesa de título em casa.

"McGregor, essa é a luta que procuro. Ele tem uma grande luta com Chandler. Se ele não levar uma surra, ele terá o prazer de dividir o octógono comigo. Talvez no UFC Espanha. Nós somos europeus e ele poderá voltar para casa e dizer para a esposa, 'Querida, tire a calcinha vermelha. Topuria nos manteve ricos'. A categoria não importa. O UFC Espanha vai acontecer em 2024. Não sei quando. No final do ano, talvez. Espero que isso aconteça em Madrid, no estádio do Real Madrid. Será uma das maiores vendas de ingressos da história do UFC. Talvez seja minha primeira defesa de cinturão ou a luta contra McGregor", declarou o lutador.