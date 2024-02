Renan Problema revela preferência por 'superlutas' e mira duelo com Ngannou em 2024

Renan Ferreira tem se mantido para lá de ocupado como lutador profissional ultimamente. E prova disso é que apenas em 2021, 2022 e 2023, 'Problema' disputou dez combates - uma média de mais de três por temporada. Para 2024, porém, o peso-pesado brasileiro almeja substituir a alta frequência no cage da PFL por confrontos mais emblemáticos como, por exemplo, contra Francis Ngannou, seu principal alvo no momento.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o campeão do 'GP' dos pesados da PFL em 2023 destacou que o formato tende a desgastar mais os atletas pela necessidade de lutar constantemente. Sendo assim, 'Problema' sugere como alternativa as denominadas 'superlutas' para a próxima temporada, em busca de mais apelo midiático e, por tabela, um período maior de recuperação entre seus compromissos na empresa.

"Já venho de três anos de GP. É muito cansativo, são muitas lutas durante o ano, lesões. Então para esse ano a questão das superlutas me enchem os olhos por ter mais um pouco de tempo para me recuperar. O que pintar, vou estar pronto. Mas as superlutas me enchem os olhos (risos). Tem se falado muito a respeito disso, é uma luta que todo mundo quer ver, o Francis Ngannou voltando ao MMA. Acho que sou um dos grandes nomes para fazer essa luta, pelo meu estilo agressivo, ele também tem um poder de nocaute fulminante. Então essa é a luta para acontecer em 2024", analisou Renan.