Rampage Jackson revela plano de desafiar Wanderlei Silva após estreia no boxe

Depois de fazer sua estreia no boxe contra o ex-campeão mundial Shannon Briggs, em evento que deve ser realizado no Qatar, ainda sem data definida, Quinton 'Rampage' Jackson planeja se manter ativo na modalidade. Inclusive, o veterano - ex-detentor do cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC - já possui alvos de preferência para seus possíveis próximos combates na nobre arte.

Em recente entrevista ao 'The MMA Hour', Rampage Jackson revelou os planos futuros para sua empreitada no boxe. De acordo com o ex-campeão do UFC, após medir forças com Shannon Briggs, seu desejo é o de enfrentar dois velhos conhecidos da época do MMA, mas desta vez dentro do ringue da nobre arte: o americano Rashad Evans e o brasileiro Wanderlei Silva.

"Essa primeira com Shannon (Briggs), eu sei que ele é um pouco mais velho do que eu, ele talvez seja um boxeador melhor do que eu porque eu nunca lutei boxe antes. Eu estou olhando para isso como uma luta de aquecimento. Depois disso, eu quero uma revanche com Rashad (Evans) em uma luta de boxe. E depois de Rashad, eu vou desafiar Wanderlei Silva. Eu estive em muitos camps de treinamento de wrestling, e eu acho que boxe machuca menos. Idade não é nada além de um número", revelou Rampage.