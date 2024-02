Parceira de Cris Cyborg, Dione Barbosa estreia no UFC em maio, no Rio de Janeiro

Parceira de treinos de Cris Cyborg, Dione Barbosa já sabe onde, quando e contra quem fará sua estreia no principal evento de MMA do mundo. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, o UFC encaminhou a luta entre a brasileira e a lituana Ernesta Kareckaite para o card da edição de número 301, programado para acontecer em maio, no Rio de Janeiro (RJ).

Dione foi contratada pelo Ultimate em setembro do ano passado, após se destacar no 5º episódio da 7ª temporada do programa 'Contender Series'. Na ocasião, a lutadora brasileira venceu Rainn Guerrero por finalização, ainda no primeiro round. A pernambucana chega ao UFC com um cartel de seis vitórias e duas derrotas no MMA profissional.

Assim como a brasileira, Ernesta Kareckaite também conquistou uma vaga no plantel do UFC após impressionar Dana White, presidente da liga, no Contender Series. A lituana, que também fará sua estreia no Ultimate, participou do 8º episódio da 7ª temporada do reality show, onde venceu Carli Judice na decisão dividida dos juízes. A europeia chega credenciada por um currículo invicto, de cinco triunfos e um empate.