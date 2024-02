Moreno revela planejamento para realização de quarta luta contra Pantoja

Derrotado por Alexander Pantoja três vezes na carreira, sendo a última luta realizada em julho, em Las Vegas (EUA), Brandon Moreno, ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, está em busca de uma nova chance de enfrentá-lo. O desejo do mexicano em vencer o detentor do título da categoria pela primeira vez é tanto, que, em entrevista ao site 'MMA Junkie', revela o planejamento para tirar do papel o quarto combate entre eles.

Primeiro colocado no ranking do peso-mosca da companhia, o ex-campeão informa que sua intenção é vencer Brandon Royval de novo, em revanche que será realizada no dia 24 de fevereiro e, na sequência, disputar o título contra Pantoja no Noche UFC, evento que celebra o dia da Independência do México e que está programado para acontecer em setembro. É bem verdade que a companhia não garante que Moreno lutará pelo cinturão da categoria novamente, caso vença seu duelo. De todo modo, o mexicano mantém viva a esperança de encarar 'The Cannibal', 'em casa', e voltar ao topo da divisão.

"O UFC insinua isso, mas não diz explicitamente que vou lutar pelo cinturão. Obviamente, você começa a fazer suas contas. Se eu conseguir a vitória, não tem mais ninguém na categoria. Talvez você possa falar de Kape e Mokaev, que têm uma boa sequência, mas acho que eles são uma incógnita. Meu nome ainda está lá, mesmo que exista quem queira me descartar. Meu cenário ideal é vencer essa luta e depois lutar no Noche UFC, em setembro. No final das contas, já fiz tantos planos que não deram certo, mas sim, esse é o meu roteiro para 2024?, declarou o atleta.