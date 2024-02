Lutadora relata como usa abusos do passado para competir no Power Slap

Uma das protagonistas da 6ª edição da segunda temporada do 'Power Slap', que será realizada nesta sexta-feira (9), Sheena Bathory - primeira mulher a vencer na liga - usa elementos do seu passado como forma de preparação para o torneio de 'tapas na cara'. Além de manter o espírito competitivo, a ex-judoca húngara, que chegou a participar do processo seletivo olímpico para os Jogos do Rio, em 2016, também vê no evento liderado por Dana White, presidente do UFC, um jeito de superar traumas antigos.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Sheena revelou ter sido vítima de abusos físicos em relacionamentos do passado e que, de alguma forma, isso a ajuda na liga de 'tapa na cara'. De acordo com a húngara, a dinâmica do Power Slap faz com que as infelizes lembranças sejam canalizadas em uma espécie de combustível na hora de competir contra suas oponentes.

"Ser estapeada, eu tenho treinado... Tem uma história por trás. Nos meus relacionamentos anteriores, eu costumava sofrer abuso. Então, eu era esbofeteada múltiplas vezes, de uma forma muito forte, e foi assim que eu descobri que sou boa em levar tapas. E isso se tornou meu gatilho. Eu sou esbofeteada, tudo escurece, eu fico louca e quero dar uma resposta a isso. Então, basicamente, eu uso meus traumas do passado como uma ferramenta no Power Slap", contou Sheena.