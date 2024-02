Francis Ngannou ignora status de azarão contra Anthony Joshua e dispara: "Vou tomar sua alma"

Assim como em sua estreia no boxe, diante de Tyson Fury, Francis Ngannou desponta como franco azarão para o combate diante de Anthony Joshua. Mas aparentemente as probabilidades não abalam a confiança do camaronês, e prova disso é o seu discurso pré-luta. Mesmo tendo do outro lado do ringue um ex-campeão mundial entre os pesos-pesados da nobre arte, 'The Predador', como é conhecido, projeta um desfecho chocante e favorável para si no duelo.

Em entrevista ao podcast 'High Performance', o ex-campeão do UFC comentou sobre a força de Joshua e indicou que tende a levar vantagem no setor durante a disputa. Anteriormente, Ngannou já havia 'alfinetado' o pugilista britânico ao questionar sua resistência a golpes potentes dentro do ringue.

"Eles dizem: 'nunca diga nunca'. Nada é impossível, certo? Não conhecemos a força do Anthony Joshua. Mas mesmo que eu não acredite que ele tenha toda essa força, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir e acho que o inverso (do que pensam) vai acontecer. Serei eu quem vou tomar sua alma (no ringue)", projetou o gigante camaronês.