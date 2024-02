Fora do UFC 300? Dana White indica McGregor vs Chandler para segundo semestre de 2024

Uma das novelas mais extensas do MMA parece estar longe do fim, mas ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (7). Ao comentar sobre um eventual retorno de Conor McGregor à ativa, Dana White - como de costume - desconversou. No entanto, o presidente do UFC indicou que pretende tirar o duelo do falastrão irlandês contra Michael Chandler do papel durante o outono americano - que ocorre entre setembro e novembro.

Chandler e McGregor ocuparam os cargos de treinadores e líderes de suas respectivas equipes na 31ª edição do 'The Ultimate Fighter', realizada em meados de 2023. Tradicionalmente, os comandantes de cada time medem forças ao final do programa. Sendo assim, um duelo entre o irlandês e o americano é esperado pelos fãs desde então - mas sem indícios reais ou qualquer tipo de oficialização feita pelo UFC.

"Eventualmente, sim (McGregor e Chandler vão lutar). Esperançosamente, este ano. Não há uma data (oficial). Mas eu espero que consigamos fazer isso no outono", declarou o cartola, em participação ao vivo no programa 'The Pat McAfee Show'.