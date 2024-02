Colby garante resiliência por título do UFC após bater na trave três vezes: "Quero mais que viver"

Colby Covington desponta há quase uma década como um competidor da elite dos meio-médios (77 kg). A constância em sua carreira permitiu que o falastrão americano chegasse em três oportunidades distintas ao almejado 'title shot' do UFC - principal liga de MMA do mundo. No entanto, nas três chances que teve de disputar o cinturão linear da categoria, 'Chaos', como é conhecido, 'bateu na trave' e foi derrotado. Apesar dos percalços, o atleta da 'MMA Masters' se recusa a desistir do objetivo e garante que tentará uma nova empreitada até o título.

Ex-campeão interino, Colby ocupa atualmente a quinta colocação do ranking do UFC. Em baixa, o lutador de 35 anos vem de derrota para Leon Edwards em dezembro passado - duelo que valeu o cinturão linear até 77 kg. Nas outras duas vezes em que foi derrotado em disputas de título linear, em 2019 e 2021, seu algoz foi o nigeriano Kamaru Usman. Sem hesitar sobre o momento delicado atual, Covington destacou, em entrevista ao canal 'Submission Radio', estar disposto a enfrentar quem quer que seja no intuito de se credenciar novamente por em embate contra quem estiver no posto de campeão.

"Sou o título dessa categoria, o salvador dos meio-médios, o maior atrativo da divisão. Existe um motivo para todos falarem no meu nome (...) Estou em uma luta de título toda vez que entro em ação, todos sabem disso. Voltar (a disputar) esse título linear, quem quer que seja o maior e melhor nome que o UFC me diga que eu tenho que derrotar para chegar até lá (title shot), é isso que farei. Quero esse título mais do que quero respirar, mais do que quero viver. Estou no auge, 35 anos. Não sofri danos na carreira, muito menos nessa última luta, Leon nem deixou um arranhão no meu rosto. Sei que sou o campeão meio-médio, que sou o melhor até 77 kg do mundo (...) Vou continuar melhorando, estou investindo tudo nisso, quero esse título dos meio-médios mais do que quero viver. O que for preciso para voltar para lá, estou disposto a fazer, o UFC sabe disso", declarou Chaos.