Colby Covington coloca Durinho em lista de alvos no UFC: "Lésbica gorda"

Derrotado pelo campeão Leon Edwards, em dezembro, em Las Vegas (EUA), Colby Covington visa dar a volta por cima nos meio-médios (77 kg) do UFC. Tanto que o 'bad boy' americano já se coloca à disposição da companhia para voltar a lutar e revela sua lista de alvos, que tem um brasileiro de destaque.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Submission Radio', o ex-campeão interino dos meio-médios do UFC mencionou Gilbert 'Durinho' como um potencial adversário. E, para atrair o brasileiro para o embate, Covington partiu para o ataque. Vale pontuar que, no passado, o niteroiense escancarou o interesse em encarar 'Chaos'. Caso a organização tenha outros planos, Colby também se mostra aberto a resolver as diferenças com Ian Machado Garry e, principalmente, Stephen Thompson, integrantes da elite da divisão.

"O que o UFC considerar necessário. Há muitas opções. Temos Gilbert, aquela lésbica gorda, exatamente como McGregor disse. Se ele vencer aquele outro garoto com quem está lutando, seja qual for o nome do idiota, então é uma possibilidade. Acho que Wonderboy faz mais sentido. O cara legal contra o cara mau. Ele apareceu nesse programa e tinha muitas coisas a dizer, 'Oh, Colby será nocauteado. Oh, vou nocautear Colby'. Ele é o número seis e eu sou o número cinco. Essa luta faz mais sentido. Se Garry conseguir passar pelo ajudante de garçom e o UFC considerar que esse é o maior e melhor negócio que pode fazer nos meio-médios, então vamos lá. O UFC sabe que nunca recusei uma luta", declarou o lutador.