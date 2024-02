Campeão duplo? O'Malley cogita subir para os penas caso Topuria vença Volkanovski

Em março, na Flórida (EUA), Sean O'Malley, campeão do peso-galo (61 kg) do UFC, vai colocar o cinturão em jogo pela primeira vez diante de Marlon Vera, mas já pensa além. Confiante de que se vingará da derrota sofrida para o carrasco, em 2020, o americano, em entrevista ao canal oficial de Demetrious Johnson no 'YouTube', revela o desejo de conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e tem até um alvo e uma data em mente.

Fã de lutas, 'Sugar' informa que está tão ansioso pela luta entre Alexander Volkanovski, campeão do peso-pena (66 kg) do UFC, e Ilia Topuria, que acontece no dia 17 de fevereiro, que vai para a Califórnia assistir pessoalmente. Inclusive, o americano elegeu 'El Matador' como seu próximo alvo em setembro, caso vença Vera e o novo desafeto consiga destronar 'The Great'. Vale pontuar que 'Sugar' já discutiu com o georgiano de forma pública. Mas, apesar da animosidade, Sean reconhece a qualidade do rival como lutador.

"Quero ser campeão duplo. Topuria tem aquela cara que eu adoraria dar uma joelhada bem no meio, quebrar seu nariz. Provavelmente, irei para a Califórnia assistir Topuria vs Volkanovski, será uma luta insana. Quando penso sobre quem são alguns dos lutadores mais habilidosos que vi lutar, Topuria está lá. Ele é muito perigoso, muito habilidoso, é um dos melhores artistas marciais, mas também acho que vou apagar as luzes dele. Quero Topuria na esfera, em Las Vegas, em setembro, no Dia da Independência do México. É isso que estou tentando manifestar agora. Obviamente, tenho que vencer Vera, um equatoriano muito resistente", declarou o campeão do UFC.