Antigas rivais, Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk protagonizam encontro amigável; veja

Protagonistas de duas memoráveis batalhas no passado, Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk se encontraram novamente, mas desta vez fora do octógono do UFC. E a rivalidade entre elas parece, de fato, ter ficado apenas dentro do cage de competição.

Em uma bonita demonstração de respeito mútuo, as antigas adversárias não só jantaram juntas, mas também fizeram questão de deixar uma mensagem de que a rivalidade acaba junto com o 'soar do gongo'. A inesperada reunião entre Zhang e Joanna fora do octógono foi compartilhada através das suas respectivas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"Nós somos oponentes uma da outra dentro do octógono. Todos nós queremos perseguir nossos sonhos para vencer a luta, mas fora do octógono nós somos amigas. Nós podemos jantar juntas, nós podemos conversar uma com a outra, podemos ser muito boas amigas. Então, eu estou muito feliz com isso. JJ é sempre uma lenda no meu coração, ela é sempre a campeã. Quero aprender com ela", declarou Zhang, atual campeã peso-palha (52 kg) do UFC.