Thiago Marreta abre o jogo sobre caso de doping na PFL: "Cometi erro"

"Eu infelizmente cometi o erro de confiar em outra pessoa. Fui ao médico e tentei pedir algo que pudesse melhorar meu condicionamento físico no treinamento. Ele me receitou um suplemento, não sabia que era no doping e eu confiei e tomei. Fiquei super surpreso quando fui pego no doping. Aí quando fui pego, apresentei tudo para a USADA, nunca neguei nada. Falei: 'Tomei isso aqui, tenho a receita do médico aqui'. Não sabia que isso era doping. Mas é bem claro, você é responsável por tudo que coloca no seu corpo. Infelizmente eu cometi esse erro. Por ser um suplemento, não achava que - não era testosterona limpa, nada disso. Tanto que a USADA chegou e disse: 'O que vamos fazer é te dar a mínima punição possível que são seis meses, não tem como dar menos que isso'. Foi isso que aconteceu, erro bobo, bobeira, nada que fosse me dar vantagem durante a luta. Paguei por isso e agora é bola para frente", explicou Marreta.

Volta à ativa contra grande nome

O retorno de Thiago está agendado para o dia 24 de fevereiro, na Arábia Saudita, no aguardado card que coloca frente a frente campeões do Bellator e PFL. Mas além das superlutas, o evento conta com duelos que prometem bastante emoção dentro do cage, assim como o do brasileiro - que encara Yoel Romero, veterano cubano com passagem marcante pelo UFC e medalhista olímpico de wrestling.

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)