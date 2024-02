Rixa antiga! Campeã do UFC revela desejo de encarar Julianna Peña: "Esperando desde 2013"

Aos 35 anos, com 18 combates disputados somente no UFC e uma carreira consolidada, Raquel Pennington já enfrentou grandes nomes do MMA feminino. Mas uma oponente em especial que não consta em seu currículo parece lhe tirar o sono: Julianna Peña. E prova disso é que, mesmo após ter se tornado campeã peso-galo (61 kg) do Ultimate há menos de um mês, 'Rocky', como é conhecida, já vislumbra uma eventual primeira defesa de título justamente contra 'The Venezuelan Vixen' - com quem nutre uma rivalidade de longa data.

O histórico entre Pennington e Julianna começou em 2013, quando participaram da 18ª edição do TUF - lideradas pelas treinadoras Ronda Rousey e Miesha Tate. Apesar de defenderem a mesma equipe no programa, Raquel e Peña não construíram uma relação de amizade, pelo contrário. Apesar da rivalidade, os caminhos das duas não se cruzaram no reality show - com Rocky sendo eliminada na semifinal e vendo sua desafeto se sagrar a grande campeã daquela edição.

"No final das contas, é exatamente o que disse para a Mayra na coletiva de imprensa. Estávamos lá e ela começou (a provocar), mas nossos punhos vão falar por nós. É a mesma coisa. Você (Peña) pode continuar falando, dizendo todas essas coisas. Sinto que a Julianna tem uma versão bem delirante da nossa história juntas, mas isso torna isso divertido. Constrói um enredo, e quanto mais ela seguir falando e latindo, mais ela vende (a luta). Bom para você. Mas no fim de tudo nossos punhos vão falar, e essa é a luta que estive esperando desde 2013 em que estávamos no TUF. De alguma forma, nossos caminhos não se alinharam, mas obviamente está chegando. Estou animada para finalmente dar um soco na boca dela", projetou 'Rocky', em recente participação no programa 'The MMA Hour'.