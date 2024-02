Renato Moicano abre as portas para duelo contra Paddy Pimblett no UFC

"Paddy está me desafiando. Eu luto com você qualquer dia da semana. Aí está a sua luta principal do UFC 300, senhoras e senhores. Moicano vs Paddy", respondeu o brasileiro.

Pimblett ou Dariush?

Antes de aceitar o desafio de Paddy Pimblett, Renato Moicano já havia expressado interesse em um duelo contra Beneil Dariush - 7º colocado no top 15 peso-leve (70 kg) do Ultimate, seis posições acima do brasileiro - no UFC Rio, em maio. O duelo contra o iraniano, além de fazer mais sentido em termos de ranking, parece muito mais provável já que o card da edição programada para o Rio de Janeiro ainda conta com algumas vagas disponíveis, enquanto o UFC 300 já está com todos os participantes praticamente definidos, restando apenas a definição do 'main event'.

Paddy is calling me out I fight you any day of the week #ufc

- Renato Moicano UFC (@moicanoufc) February 5, 2024

There's your ufc 300 main event ladies and gentlemen.... Moicano vs paddy #ufc pic.twitter.com/pzICnA726E