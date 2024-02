Poirier aposta em vitória de Max Holloway sobre Justin Gaethje no UFC 300

Um dos confrontos já anunciados oficialmente para o UFC 300, o duelo entre Justin Gaethje e Max Holloway, válido pelo cinturão simbólico 'BMF' (mais durão), é, sem dúvida, um dos mais esperados do card comemorativo. Prova disso é que, além dos fãs, muitos atletas também têm palpitado sobre a disputa, como é o caso de Dustin Poirier.

Ao programa 'The MMA Hour', Poirier analisou o confronto entre Holloway e Gaethje - dois velhos conhecidos seus - e apostou na vitória do havaiano. Para 'The Diamond', o ex-campeão peso-pena (66 kg) é superior em áreas importantes da luta e não deve sofrer com uma suposta desvantagem no aspecto físico contra um peso-leve (70 kg) de origem, como muitos projetam.

"Eu apostaria no Max (Holloway). Vi muitas pessoas na internet dizendo: 'Max vai estar muito pequeno'. (Mas) Max é um cara grande. Ele e Gaethje provavelmente andam com o mesmo peso (fora de competição). O timing dele, o alcance, a resistência. É na sorte, mas se eu fosse apostar, apostaria no Max", afirmou Poirier.