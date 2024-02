O'Malley questiona mérito de Vera em disputar título, mas destaca: "Maior luta da divisão"

No dia 9 de março, na Flórida (EUA), Sean O'Malley, campeão do peso-galo (61 kg) do UFC, vai colocar o cinturão em jogo pela primeira vez diante de Marlon Vera. O americano é desafeto de 'Chito' e tem a chance de escrever um novo capítulo da rivalidade na revanche. Contudo, apesar do seu desejo pela luta, 'Sugar' não se mostra convencido de que o equatoriano tenha feito o necessário para disputar o título da categoria.

Em 2023, Vera viu sua sequência de quatro vitórias chegar ao fim ao ser dominado por Cory Sandhagen, mas se recuperou ao vencer Pedro Munhoz, permanecendo na sexta posição no ranking dos galos. Tal retrospecto foi suficiente para 'Chito' superar a concorrência de Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili para disputar o cinturão da categoria. Inclusive, o próprio O'Malley expressou a vontade de encarar o equatoriano em sua primeira defesa de título da divisão, pois, assim, poderia vingar sua única derrota na carreira. Portanto, mesmo contestando o merecimento de Marlon, 'Sugar' nunca foi contra a luta e a classificou como a mais importante do peso.

"Estou surpreso que isso esteja acontecendo de certa forma. Não achei que ele chegaria à disputa pelo título. Ele mereceu depois da atuação contra Pedro? Não sei, mas pensei, quer saber? É hora de acabar com ele. Então, aqui estamos e é muito emocionante. Acho que é a maior luta da categoria. É uma luta importante pelo que aconteceu da primeira vez. Eu afirmei que estou invicto e ele afirma que me venceu, então agora, podemos resolver isso para ver quem estava certo", declarou o campeão do UFC, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Helen Yee'.