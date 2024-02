Natália Silva assume posição de Vivi Araújo no ranking após vitória no UFC Vegas 85

No último sábado (3), Natália Silva venceu Viviane Araújo no card principal do UFC Vegas 85, por decisão unânime dos juízes. O triunfo no confronto verde-amarelo rendeu à mineira a troca de posições com sua compatriota no ranking peso-mosca (57 kg) feminino do Ultimate, de acordo com a mais recente atualização semanal da lista.

Natália agora ocupa o 7º lugar no ranking até 57 kg do UFC, antiga posição de 'Vivi', que caiu para a 9ª colocação da classificação, que pertencia à mineira. Com isso, a jovem promessa da equipe 'Team Borracha' - invicta desde que estreou na entidade presidida por Dana White - segue sua ascensão rumo ao topo da categoria.

Nova configuração no ranking peso-médio

Outra mudança motivada por um combate realizado no último sábado ocorreu no top 15 dos pesos-médios (84 kg). Vencedor da luta principal do UFC Vegas 85, Nassourdine Imavov subiu três degraus e agora está na 8ª posição da lista. Já o georgiano Roman Dolidze, que foi derrotado pelo russo radicado na França, caiu para o 10º posto na classificação da categoria.