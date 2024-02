Luana Dread revela bastidores de falha na pesagem do UFC Vegas 85

No último sábado (3), no UFC Vegas 85, Luana Dread brilhou ao conquistar sua primeira vitória pela via rápida dentro do Ultimate e derrotar Julija Stoliarenko via nocaute técnico. Mas, por conta de uma falha da brasileira na pesagem oficial do evento, o combate, por pouco, não foi cancelado. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a atleta de São Paulo detalhou os bastidores do processo de corte de peso e o drama vivido para manter seu duelo de pé no card.

Escaladas para se enfrentarem na categoria dos moscas (57 kg), Luana e Julija não poderiam exceder 57,1 kg na balança - limite com libra de tolerância, uma vez que não era uma luta pelo título. Entretanto, Dread despontou com a marca de 58,5 kg - 1,4 kg acima do permitido. E a marca aquém do esperado poderia, inclusive, ser pior, de acordo com a brasileira, que alega que seu corpo 'travou' no tradicional processo de desidratação.

"Foi muito complicado. Falaram para eu fazer de modo diferente na parte de hiperhidratação, e eu resolvi fazer isso, confiei nisso. Só que no dia de corte, achei que iria sair mais (peso), pelo tanto que eu estava tomando, só que não saiu (risos). Para vocês terem ideia, quando faltavam duas horas, ainda faltava 3 kg. Estava desesperada: 'Senhor, não vou conseguir bater esse peso'. Fiz tudo certo, estava no peso que fico nos outros camps, tudo certinho. Só que (o peso) não estava descendo, tinha travado. Fiz dois treinos, um normal e outro de capa, e saiu 500 gramas em cada um. Geralmente eu perco 1 kg por treino, mas não saiu nada. A cartada final foi fazer banheira, fiz três rounds e consegui tirar 1,5 kg", destacou Luana.