Holloway defende Volkanovski de desconfiança após sofrer nocaute: "Como apostar contra?"

Max Holloway tem em Alexander Volkanovski seu maior rival no MMA e, no currículo, três derrotas para o mesmo. Contudo, apesar da freguesia, o havaiano reconhece a grandeza do campeão do peso-pena (66 kg) do UFC, que vem sendo visto com desconfiança por parte da comunidade do MMA para a luta contra Ilia Topuria, no dia 17 de fevereiro, na Califórnia (EUA). Tudo porque o australiano perdeu para Islam Makhachev, em outubro, via nocaute no primeiro round.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o ex-campeão do peso-pena e atual número um da categoria fez questão de defender Volkanovski. De acordo com Holloway, o australiano não está acabado ou fragilizado por conta da segunda derrota para Makhachev, ocorrida no peso-leve (70 kg), com ele assumindo a luta faltando poucos dias para ser realizada e sem ter feito um camp completo. Vale pontuar que, na divisão que lidera, 'The Great' está invicto, possui cinco defesas de título e é um dos melhores lutadores da história dela. Com tal status, 'Blessed' indica que as chances do rival dar a volta por cima no UFC 298 são boas.

"Volkanovski é Volkanovski, é difícil apostar contra ele. Se você é um apostador, como apostar contra ele? Volkanovski e seus treinadores são inteligentes, sabem o que estão fazendo. Acho que se ele não se machucar no camp para a luta, ficará bem. Eles não vão preparar Volkanovski para o fracasso e sim para o sucesso. Sei que Topuria é um assassino em todos os sentidos. Ele é jovem, mas veremos o que acontece. Todas as vezes que alguns desses jovens deveriam fazer alguma coisa comigo, fiz uma grande luta. Se eu fosse um apostador, seria difícil apostar contra Volkanovski, mas posso entender o motivo das pessoas estarem indo de Topuria", declarou o atleta.