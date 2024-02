Ex-campeão, Sterling relembra cortes de peso desgastantes nos galos: "Morrendo por dentro"

Antes mesmo de realizar sua estreia entre os pesos-penas (66 kg) dentro do Ultimate, Aljamain Sterling já desconsidera a possibilidade de, no futuro, retornar à categoria dos galos (61 kg) - onde se consagrou e tornou-se campeão. E o motivo é simples: o desgastante corte de peso. Em recente entrevista ao programa 'The MMA Hour', o ex-campeão americano relembrou o quão exaustivo era para seu corpo passar pelo processo de perda de massa muscular até o limite dos 61 kg por inúmeras vezes.

Desde que estreou no Ultimate, em fevereiro de 2014, Sterling passou pelo processo de corte de peso em 19 oportunidades - média de quase dois por temporada. Hoje, aos 34 anos, 'The Funk Master', como é conhecido, não só considera inviável seguir na mesma batida, como alega que o processo de perda de massa pode ter, inclusive, afetado diretamente o seu desempenho dentro dos octógonos em suas últimas apresentações.

"Só de pensar nisso (corte para 61 kg) já me dá dor de cabeça e náuseas. As pessoas dizem que fico bem (nos galos) e não pareço estar sofrendo: 'Ah, você teve um ótimo corte de peso'. E eu estou literalmente morrendo por dentro. Eu posso disfarçar o quanto quiser, porque mentalmente sempre fui assim. Não mostre fraqueza dessa forma, você sempre tenta mostrar para as pessoas que está bem mesmo quando não está. Mas eu sei que estou sofrendo há muito, muito tempo. E acho que minhas últimas performances não foram das melhores por conta disso. Acho que deixo um pouco de mim na academia. Em questão de gás, não tenho o mesmo que costumava ter. Então estou ansioso para ver como isso vai ficar com 66 kg e ver se consigo retornar (ao auge)", relembrou 'Aljo'.