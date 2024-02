Em busca de recuperação, Melissa Gatto encara russa invicta no UFC Atlantic City

Depois de perder seus dois últimos confrontos, Melissa Gatto volta ao octógono no dia 30 de março, contra a russa Victoria Dudakova - invicta no MMA - no UFC Atlantic City, em busca de recuperação. A apuração da informação foi feita pela reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento.

Com status de promessa do MMA nacional, Melissa, de 27 anos, estreou no UFC em agosto de 2021, e logo chamou a atenção ao sair vitoriosa de seus dois primeiros compromissos no octógono mais famoso do mundo. Porém, os reveses em sequência para Tracy Cortez e Ariane Lipski frearam a ascensão da paranaense na liga.

Por sua vez, Victoria Dudakova segue invicta como lutadora profissional de MMA. A russa, de 25 anos, iniciou sua trajetória na modalidade em 2020 e soma oito vitórias - duas delas no UFC - e nenhuma derrota. Curiosamente, a atleta do peso-mosca (57 kg) já possui dois triunfos sobre brasileiras em seu currículo - diante de Maria Silva, no Contender Series, e Istela Nunes, já pelo Ultimate.