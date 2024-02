Após Pimblett 'morder a isca', Moicano exalta impacto de luta com o inglês: "Muda a carreira"

No último sábado (3), no UFC Vegas 85, Renato Moicano venceu Drew Dober e ficou em alta pelo triunfo e também pela emblemática entrevista ainda no octógono. E o brasileiro aproveitou o momento no centro dos holofotes para utilizar de uma artimanha para atrair a atenção de um dos lutadores mais populares da categoria dos pesos-leves (70kg): Paddy Pimblett. Após ver a sensação da Inglaterra 'morder a isca', o atleta brasiliense admitiu, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que um combate contra 'The Baddy' poderia significar um divisor de águas em sua carreira.

Logo após o evento sediado no 'Apex', Moicano sugeriu que Dober - a quem acabara de vencer - enfrentasse Pimblett na próxima rodada. Possivelmente com o 'ego ferido', o prospecto inglês rebateu a proposta do brasileiro e revelou interesse em um confronto direto com Renato. Apesar da troca de interações nas redes sociais, o brasiliense questiona a real intenção de Paddy, de fato, estar disposto a 'correr o risco' e tirar o duelo do papel - colocando em jogo sua invencibilidade no Ultimate.

"Ele mordeu a isca. É o que pensei: 'Vou falar para ele lutar contra o Drew Dober, porque aí ele vai ficar chateado'. Tipo: 'Como que o Moicano está mandando eu lutar com o cara que ele ganhou?'. Só que é o seguinte: se ele vier, ele está f***. Ele sabe disso. Ele não vai vir não, vai ficar quieto. Ele falou aquilo ali, mas já não falou mais nada (depois). Vamos ver o que o UFC vai fazer. Muito (boa midiaticamente). É um cara conhecido, a gente sabe que no UFC essa popularidade é uma 'commodity'. Quanto mais você tiver popularidade, mais você tem poder para barganhar. Então uma vitória sobre ele realmente pode ser algo que muda a minha carreira nessa perspectiva (...) Se tiver um evento em Londres, eu luto com o Paddy Pimblett lá. Se não, vamos tentar achar um adversário bom para o (card do) Brasil", destacou Renato.